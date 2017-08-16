Beşiktaş'ta lig ve kupaya özel kombine

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2017-2018 sezonu için satışı tamamlanan kombinelere ek olarak, UEFA karşılaşmaları için ayrılan koltuklar, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarını kapsayacak şekilde satışa çıkarıldı.

Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını kapsamayan kombine biletlerin fiyatı, 3 bin 500 ve 4 bin lira olarak belirlendi.



