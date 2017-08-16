 Beşiktaş'ta lig ve kupaya özel kombine – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ta lig ve kupaya özel kombine

    Beşiktaş'ta lig ve kupaya özel kombine

    Beşiktaş Kulübü, Süper Lig ve Türkiye Kupası için özel kombine biletleri satışa sundu.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2017-2018 sezonu için satışı tamamlanan kombinelere ek olarak, UEFA karşılaşmaları için ayrılan koltuklar, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarını kapsayacak şekilde satışa çıkarıldı.

    Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını kapsamayan kombine biletlerin fiyatı, 3 bin 500 ve 4 bin lira olarak belirlendi.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:17
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