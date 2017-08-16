Beşiktaş'ta lig ve kupaya özel kombine
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig ve Türkiye Kupası için özel kombine biletleri satışa sundu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2017-2018 sezonu için satışı tamamlanan kombinelere ek olarak, UEFA karşılaşmaları için ayrılan koltuklar, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarını kapsayacak şekilde satışa çıkarıldı.
Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını kapsamayan kombine biletlerin fiyatı, 3 bin 500 ve 4 bin lira olarak belirlendi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:17
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RvP yüzünden reddetmiş!
Toplam 12
Yorum
kıbrıslı bu aykut aklı fikri savunma olan bir adam.adamın göze hoş gelen futbulcuya antipatisi var. aykut gitmeden bizim takımdan bir şey olmaz.
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RvP yüzünden reddetmiş!
Toplam 12
Yorum
ALPEREN TÜRK FUTBOLUNUN İÇERİSİNDEN CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİ TEMİZLENMEDİĞİ SÜRECE BJK KESİN ŞAMPİYON İKİ YILDIR AYNI TİYATRO SEYRETTİRİLİYOR
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103 saniyede iki gol
Toplam 1
Yorum
DA DEVAM ETTİRİRDE GS ÜST SEVİYELERDE OLUR. TEMENN EVET YENİLER KAYSERİ MAÇINDA ÖNCEKİ KULÜP HOCALARININ HAZIRLIĞI İLE DAMGASINI VURDU. İNŞALLAH BU YÜKSEK ÇALIŞMA VE PERFORMANSI TUDOR HOCAMIZ
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