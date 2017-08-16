Beşiktaş'a iki sürpriz transfer önerisi

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de uyarılarda bulunduğu Andreas Beck'le görüşme yapacak Beşiktaş yönetimi, Alman oyuncunun takımdan ayrılması durumunda bu bölgeye transfer yapacak.

İKİ SÜRPRİZ ADAY

Sol bek için arayışta olan Beşiktaş'a ise iki sürpriz ismin önerildiği öğrenildi. Bu isimlerin Hamburg'da forma giyen Gotoku Sakai ve Arsenal'in oyuncusu Mathieu Debuchy olduğu gelen bilgiler arasında.