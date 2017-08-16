 Beşiktaş'a iki sürpriz transfer önerisi – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'a iki sürpriz transfer önerisi

    Beşiktaş'a iki sürpriz transfer önerisi

    Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası Süper Kupa finalinde ve Antalyaspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Anreas Beck'in teknik ekipten geçer not almaması nedeniyle siyah-beyazlılarda sol bek arayışları hız kazandı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in de uyarılarda bulunduğu Andreas Beck'le görüşme yapacak Beşiktaş yönetimi, Alman oyuncunun takımdan ayrılması durumunda bu bölgeye transfer yapacak.

    İKİ SÜRPRİZ ADAY
    Sol bek için arayışta olan Beşiktaş'a ise iki sürpriz ismin önerildiği öğrenildi. Bu isimlerin Hamburg'da forma giyen Gotoku Sakai ve Arsenal'in oyuncusu Mathieu Debuchy olduğu gelen bilgiler arasında.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:50
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