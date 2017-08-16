Beşiktaş'a iki sürpriz transfer önerisi
Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası Süper Kupa finalinde ve Antalyaspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Anreas Beck'in teknik ekipten geçer not almaması nedeniyle siyah-beyazlılarda sol bek arayışları hız kazandı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in de uyarılarda bulunduğu Andreas Beck'le görüşme yapacak Beşiktaş yönetimi, Alman oyuncunun takımdan ayrılması durumunda bu bölgeye transfer yapacak.
İKİ SÜRPRİZ ADAY
Sol bek için arayışta olan Beşiktaş'a ise iki sürpriz ismin önerildiği öğrenildi. Bu isimlerin Hamburg'da forma giyen Gotoku Sakai ve Arsenal'in oyuncusu Mathieu Debuchy olduğu gelen bilgiler arasında.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
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Fırtına, Fener deplasmanında kazanamıyor
Toplam 1
Yorum
10_UR Son beş maçın dördü berabere bitmiş ve toplam 3 gol yemişiz bence bu maç şeytanın bacağının kırılacağı maç olacak
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Elmas'ın F.Bahçe rüyası nasıl gerçekleşti?
Toplam 3
Yorum
Ali Ekber Umarım Sık Forma Giyer.. Fenerbahçe ve Taraftarının Uzun Yıllar Formasını Terletecek Genç Oyunculara İhtiyacı Var. Sabretmek Gerekir ..!
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Nani geliyor Nani
Toplam 27
Yorum
Fenerli gelecekse bu sezon katkisi cok olur!
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