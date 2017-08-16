 Avantaj Beşiktaş'ta – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Avantaj 'ta

    Avantaj Beşiktaş'ta

    Ürkmezgil: Şampiyonluk yarışında rakiplerden bir adım öndeyiz. Bu sezon kendini ispatlamış, oturmuş kadroya sahip ekipler başarıyı yakalayacaktır. Bu nedenle de ve Başakşehir’in avantajı var. Beşiktaş son iki sezonun şampiyonu, meyve veren ağaç taşlanır. İyi bir lig bizi bekliyor. İnşallah saha dışı kararlarında yanlışlar olmaz. Sezonun ilk maçı maalesef çağ dışı bir şekilde oynanmış oldu. Seyircisiz maç, Türk futbolu için acı verici bir şey. Ayrıca gelir kaybımız da oldu''

    Beşiktaşlı yönetici , son 2 sezonda olduğu gibi oturmuş kadrolarıyla 2017- 2018'de de şampiyonluk için avantajlı olduklarını söyledi. Tecrübeli yönetici Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın sezonun ilk haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiğini ve 2017-2018'deki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Yeni sezonda da kesinlikle avantajlıyız" dedi. Kendisinin her zaman temkinli konuşan biri olduğuna dikkati çeken Ürkmezgil, ligde bütün takımların iyi kadrolar kurduğunu belirterek şunları kaydetti:

    KADRO BÜTÜNLÜĞÜ VAR
    "Dört büyükler ve Başakşehir iyi futbol oynuyor. Bu sezon kendini ispatlamış, oturmuş kadroya sahip ve takım olabilen ekipler başarıyı yakalayacak. Bu nedenle ve Başakşehir'in avantajı var. Bir arada oynamaya alışkın takımlar. G.Saray ile F.Bahçe yeni ve iyi oyuncular transfer etti. Kadro bütünlüğü sağlayan, beraber oynama alışkanlığına sahip takımlar yarışta şanslı olacaklar."

    MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA!
    Sezon başı olmasına rağmen Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbolun kendisini umutlandırdığını aktaran Ürkmezgil, "Çok mükemmel oynamadık ama takımın çok daha iyi olacağına dair güzel işaretler vardı. Ne kadar dünya çapında olsa da bize nasıl uyum sağlayacağını merak ettiğim Pepe, muhteşem futbol oynadı. Caner sakatlıktan harika bir şekilde döndü. Cenk'in hareketli futbolunu gördük, Negredo'nun olduğu ortamda umut verdi. Futbolumuz olgunlaştıkça takım daha iyi olacak. Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar hazır oluruz" diye konuştu.

    BEL ALTINA İNMESİNLER
    Rakip takım yöneticilerinin Beşiktaş ile ilgili açıklamalarına değinen Ürkmezgil, kendilerine yönelik eleştirilerin normal olduğunu kaydederek, "Beşiktaş, son iki sezonun şampiyon takımı. Meyve veren ağaç taşlanır. Hedef tahtası seçilmesi doğal, ben yadırgamıyorum. Önemli olan bel altına inmeden tenkitler olması. Bizim buna alışkın olmamız gerekiyor. Orantısız olursa koskoca Beşiktaş Kulübü bunların karşısında sessiz kalmaz. Bizim şu anki tavrımız 'Efendi Beşiktaş' şeklinde" değerlendirmesinde bulundu.

    AÇILIŞTA TALİHSİZLİK OLDU
    Beşiktaş'ın Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada, bir maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların Vodafone Park'ta olmamasına değinen Ürkmezgil, "Seyircisiz maç Türk futbolu için acı verici bir şey. Sezonun ilk maçı maalesef çağ dışı bir şekilde oynanmış oldu. Ceza, hiçbirimizin kabul etmediği şekilde geldi. Başka bir statta yaşanan olaydan dolayı ceza aldık. Taraftarlar kaç aydır maçları bekliyor. Başkanımız Fikret Orman'ın sağduyusuyla olabilecek sıkıntılar önlendi. Taraftarlar Pepe'yi göremedi, dört gözle onu bekliyorlardı. Gelir kaybımız oldu" dedi.

    PEPE: ÇOK AKILLI VE ÇEVİK
    Antalyaspor karşısında başarılı futbolunu bir golle süsleyen Portekizli yıldız Pepe'nin performansına değinen Ahmet Ürkmezgil sözlerini şöyle tamamladı: "Benim zamanımda klasik liberolar vardı. Bunlar genelde çok ağır olurlardı. Pepe de eski dönemin libero oyuncuları gibi geriden oyunu iyi başlatan bir isim. Çok yetenekli ve akıllı bir oyuncu. Eskinin liberolarından farkı hızlı olması. Goldeki zamanlaması aklın ve çevikliğin ürünüydü."
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:31
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