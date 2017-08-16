 4 gidecek 1 gelecek – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    4 gidecek 1 gelecek

    4 gidecek 1 gelecek

    Beşiktaş yönetimi Franco, Milosevic, Aras ve Boyko’yu elden çıkarabilmesi durumunda Vida transferini resmen açıklayacak.

    Siyah-beyazlılarda transferinde resmi açıklamanın yapılmamasının nedeninin FFP kuralları gereği 1.4 milyon euro'luk "açık" olduğu ifade edildi. Beşiktaş yönetimi bu nedenle leni sezonda düşünülmeyen Franco, Milosevic, Aras ve Boyko'ya müşteri arıyor. Ancak bu oyuncular için halen istenilen rakamlara ulaşılamıyor. Boyko'ya 3.3, Franco'ya 2.4, Aras'a 1.3, Milosevic'e 1 milyon euro; toplamda 4 oyuncu 10 milyon euro ödenmişti. Fakat gelen teklifler bu rakamın yarısını bile karşılamıyor. Franco'yu eski takımı Millonarios bedavaya, PAOK Boyko'yu 800 bin euro'ya, Hollanda'da bir takım Aras'ı 350 bin euro'ya ve İsveç'ten bazı ekipler de Milosevic'i 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer etmek istiyor. Şu anda FFP kuralları gereği 1.4 milyon euro içeride olan Beşiktaş yönetimi ise bu rakamları kabul etmese de, Vida transferinde yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmaya uğraşıyor. Siyah-beyazlılar Boyko için 1.5 milyon euro, Aras ve Milosevic için 750'şer bin euro, Franco için de 500 bin euro rakam belirledi. Yönetim, en azından bu rakamın üzerine 2 milyon euro daha ekleyip, Vida için Dinamo Kiev'e göndermek amacında. Bu arada Beşiktaş'ın elinde 17 yabancı olması ve bunu 14'e düşürmek zorunda olması da, bu oyunculara talip olan kulüplerin elini güçlendiriyor.

    VİDA'NIN PEPE ISRARI
    Ukraynalı spor yorumcusu Michale Kecc, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e Vida için teklif ettiği 2 milyon euro'nun aslında 'hakaret' olarak algılanması gerektiğini belirtirken; Başkan Ivan Surkis'in Vida'yı satmak istemediğini ama Vida'nın da sözleşme yenilemediğini bu yüzden zorunlu kaldığını iddia etti. Vida'nın dünya çapında bir isim haline geldiğini gündeme getiren Kecc, Hırvat stoperin Beşiktaş'ı istemesinin nedenlerinin birinin de Pepe ile beraber oynama ihtimali olduğunu yazdı.

    MİTROVİC'E ŞARTLI İZİN
    Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Hırvat yıldızı Matej Mitrovic'in durumu, stoper transferine bağlı. Teknik patron Şenol Güneş'in; İnter'den alınan Gary Medel'den sonra imza atması artık an meselesi olan Domagoj Vida'nın da Ocak ayından önce takıma katılması durumunda Hırvat stoperin ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:15
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