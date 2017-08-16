4 gidecek 1 gelecek
Beşiktaş yönetimi Franco, Milosevic, Aras ve Boyko’yu elden çıkarabilmesi durumunda Vida transferini resmen açıklayacak.
VİDA'NIN PEPE ISRARI
Ukraynalı spor yorumcusu Michale Kecc, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e Vida için teklif ettiği 2 milyon euro'nun aslında 'hakaret' olarak algılanması gerektiğini belirtirken; Başkan Ivan Surkis'in Vida'yı satmak istemediğini ama Vida'nın da sözleşme yenilemediğini bu yüzden zorunlu kaldığını iddia etti. Vida'nın dünya çapında bir isim haline geldiğini gündeme getiren Kecc, Hırvat stoperin Beşiktaş'ı istemesinin nedenlerinin birinin de Pepe ile beraber oynama ihtimali olduğunu yazdı.
MİTROVİC'E ŞARTLI İZİN
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Hırvat yıldızı Matej Mitrovic'in durumu, stoper transferine bağlı. Teknik patron Şenol Güneş'in; İnter'den alınan Gary Medel'den sonra imza atması artık an meselesi olan Domagoj Vida'nın da Ocak ayından önce takıma katılması durumunda Hırvat stoperin ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:15
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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