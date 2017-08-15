Vida yerini buluyor
Stoper mevkiini Pepe ve Medel ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Vida’yı da alarak bu bölgeye alternatifli bir kadro oluşturacak. 28 yaşındaki Hırvat yıldızın bugün imza atması bekleniyor.
KULÜPLER ANLAŞTI
Beşiktaşlı yöneticiler Dinamo Kiev kulübünü; Aralık'ta sözleşmesi sona erecek Hırvat oyuncu için 2 milyon euro'ya ikna etmeyi başardı. Büyük bir aksilik çıkmazsa Domagoj Vida 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak Ukrayna temsilcisinin son dakikada bu transfer için istediği rakamı artırması durumunda Beşiktaş yönetiminin rakamı daha fazla yukarı çıkarmayacağı ve devre arasına kadar bekleyerek; yıldız oyuncuyu Ocak ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı belirtildi.
KOLAYLIK SAĞLAYIN
1989 doğumlu Vida, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini Ukrayna ekibine bildirdi. Şu ana kadar en iyi teklifi Beşiktaş'tan aldığını vurgulayan Hırvat stoperin, "Kariyerime farklı bir ülkede devam etmek istiyorum. Bonservisim konusunda kolaylık sağlamanızı istiyorum" diyerek izin istediği öğrenildi. Bu arada Vida'nın alternatifinin de Leverkusen forması giyen Aleksandar Dragovic olduğu, siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşündüğü iddia edildi.
GELİR DERİM GELMEZ, GELMEZ DERİM GELİR!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya maçı sonrasında stoper isteğini tekrarladı. Beşiktaş taraftarı ise Domagoj Vida'yı beklerken sürpriz açıklama Ahmet Nur Çebi'den geldi. Çebi, "Ben bugün 'yok' derim, 'yarın' gelir. 'Yarın gelir' derim, 'gelmez." Şenol hoca ile Fikret Başkan biliyor, o benim işim değil" sözlerini kullanarak üstü kapalı olarak bu transferinin bitmek üzere olduğunu ifade etti.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:14
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
-
Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Vida yerini buluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.