 Vida yerini buluyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Vida yerini buluyor

    Vida yerini buluyor

    Stoper mevkiini Pepe ve Medel ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Vida’yı da alarak bu bölgeye alternatifli bir kadro oluşturacak. 28 yaşındaki Hırvat yıldızın bugün imza atması bekleniyor.

    Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden , transferinde de sona geldi. Pepe ve Medel'i alarak stoper mevkiini güçlendiren siyah- beyazlılar, Hırvat stoper Vida'yı da renklerine bağlayarak bu bölgede alternatifli bir kadro oluşturmak için tüm şartlarını zorladı. Dinamo Kiev formasını giyen Vida'nın bugün Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geleceği ve aradaki küçük pürüzlerin de ortadan kaldırılmasının ardından kendisini Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    KULÜPLER ANLAŞTI
    Beşiktaşlı yöneticiler Dinamo Kiev kulübünü; Aralık'ta sözleşmesi sona erecek Hırvat oyuncu için 2 milyon euro'ya ikna etmeyi başardı. Büyük bir aksilik çıkmazsa Domagoj Vida 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak Ukrayna temsilcisinin son dakikada bu transfer için istediği rakamı artırması durumunda Beşiktaş yönetiminin rakamı daha fazla yukarı çıkarmayacağı ve devre arasına kadar bekleyerek; yıldız oyuncuyu Ocak ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı belirtildi.

    KOLAYLIK SAĞLAYIN
    1989 doğumlu Vida, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini Ukrayna ekibine bildirdi. Şu ana kadar en iyi teklifi Beşiktaş'tan aldığını vurgulayan Hırvat stoperin, "Kariyerime farklı bir ülkede devam etmek istiyorum. Bonservisim konusunda kolaylık sağlamanızı istiyorum" diyerek izin istediği öğrenildi. Bu arada Vida'nın alternatifinin de Leverkusen forması giyen Aleksandar Dragovic olduğu, siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşündüğü iddia edildi.

    GELİR DERİM GELMEZ, GELMEZ DERİM GELİR!
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya maçı sonrasında stoper isteğini tekrarladı. Beşiktaş taraftarı ise Domagoj Vida'yı beklerken sürpriz açıklama Ahmet Nur Çebi'den geldi. Çebi, "Ben bugün 'yok' derim, 'yarın' gelir. 'Yarın gelir' derim, 'gelmez." Şenol hoca ile Fikret Başkan biliyor, o benim işim değil" sözlerini kullanarak üstü kapalı olarak bu transferinin bitmek üzere olduğunu ifade etti.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vida yerini buluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.