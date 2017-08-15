 Ve Şilili yıldız takıma katıldı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Ve Şilili yıldız takıma katıldı

    Ve Şilili yıldız takıma katıldı

    , Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başlarken, yeni transfer de takımla birlikte çalıştı.

    Antalya maçında forma giyen isimler salonda rejenarasyon çalışması yaparken; Medel'in de aralarında olduğu diğer oyuncular 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrollü pas, minyatür ve yarım sahada çift kale maç yaptılar. Kara Kartallar, cuma akşamı oynanacak maçın hazırlıklarını bu akşam saat 18.00'deki idmanla sürdürecek.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:14
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