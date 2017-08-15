Ve Şilili yıldız takıma katıldı

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başlarken, yeni transfer Gary Medel de takımla birlikte çalıştı.

Antalya maçında forma giyen isimler salonda rejenarasyon çalışması yaparken; Medel'in de aralarında olduğu diğer oyuncular 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrollü pas, minyatür ve yarım sahada çift kale maç yaptılar. Kara Kartallar, cuma akşamı oynanacak maçın hazırlıklarını bu akşam saat 18.00'deki idmanla sürdürecek.