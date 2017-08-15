 ''Rakip forvetlerden daha fazla gol atar!'' – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    ''Rakip forvetlerden daha fazla gol atar!''

    ''Rakip forvetlerden daha fazla gol atar!''

    Başkanı Orman, cezası nedeniyle TV’den izlediği Antalya maçında Pepe’nin attığı gol sonrasında bu yorumu yaparak, Portekizli yıldıza güvendiğini dile getirdi.

    'ın Portekizli yıldızı Pepe'nin ilk Süper Lig maçında Antalyaspor filelerini havalandırması siyah-beyazlıların yüzünü güldürürken, Başkan 'ın da keyfini yerine getirdi. Süper Kupa maçında alınan ceza sonrasında Antalya maçı seyircisiz oynanırken, Başkan Orman da karşılaşmayı Bodrum'da Beşiktaşlı işadamı Mubariz Mansimov ile beraber izledi.

    Başkan Fikret Orman'ın Pepe'nin attığı gol sonrasında büyük bir sevinç yaşadığı ve "Rakiplerin forvetlerinden çok atacak vallahi" diyerek tecrübeli oyuncudan bu sezon goller beklediğini diye getirdiği öğrenildi. Süper Lig'de çıktığı ilk maçta, ilk isabetli vuruşunda ilk golünü atan Portekizli yıldız en son golünü ise 8 Mart'ta Real Madrid formasıyla Atletico Madrid'e atmıştı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:48
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