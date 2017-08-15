''Rakip forvetlerden daha fazla gol atar!''
Beşiktaş Başkanı Orman, cezası nedeniyle TV’den izlediği Antalya maçında Pepe’nin attığı gol sonrasında bu yorumu yaparak, Portekizli yıldıza güvendiğini dile getirdi.
Başkan Fikret Orman'ın Pepe'nin attığı gol sonrasında büyük bir sevinç yaşadığı ve "Rakiplerin forvetlerinden çok atacak vallahi" diyerek tecrübeli oyuncudan bu sezon goller beklediğini diye getirdiği öğrenildi. Süper Lig'de çıktığı ilk maçta, ilk isabetli vuruşunda ilk golünü atan Portekizli yıldız en son golünü ise 8 Mart'ta Real Madrid formasıyla Atletico Madrid'e atmıştı.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:48
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
''Rakip forvetlerden daha fazla gol atar!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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