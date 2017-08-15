 ''Peşimi bırakmıyor, beni oyundan alın!'' – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    ''Peşimi bırakmıyor, beni oyundan alın!''

    ''Peşimi bırakmıyor, beni oyundan alın!''

    Güneş’in Antalya maçında en çok uyardığı Talisca’nın, “ peşimi bırakmıyor, beni oyundan alın” dediği belirtildi.

    Beşiktaş-Antalyaspor maçında teknik direktör Şenol Güneş ile Brezilyalı yıldız Anderson Talisca arasında ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının maç boyunca en çok uyardığı isimlerin başında gelen Talisca'nın, karşılaşmanın 15'inci dakikasında hocasının yanına gelip Sandro'yu şikayet ettiği belirtildi. Antalyaspor'un Brezilyalısının kendisini gölge gibi takip ettiğini söyleyerek, "Bu adam peşimi bırakmayacak benim. Hocam istersen beni oyundan al" dediği; ancak Güneş'in "Sen işine bak" yanıtını verdiği öğrenildi. İşin ilginç yanı ise Talisca'nın bu serzenişinden bir süre sonra ise Sandro sakatlandı ve yerini Zeki'ye bıraktı; Andeson Talisca da rahatladı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:43
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