 Medel ilk 11’e Atiba sağ beke – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Medel ilk 11’e sağ beke

    Medel ilk 11’e Atiba sağ beke

    Beşiktaş'ın yeni transferi 'in bu haftaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

    Bunun nedeni ise Gökhan Gönül'ün sakatlığında elde kalan tek sağ bek olan Andreas Beck'in formsuzluğu oldu. Şenol Güneş'in Antalya maçında en çok kızdığı isimlerden biri Alman oyuncu oldu. Tecrübeli çalıştırıcının bu haftaki maçta Atiba'yı sağ beke çekerek, Medel'i ise Atiba'nın bölgesinde ilk 11'de oynatabileceği ifade edildi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:39
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