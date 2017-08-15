Her oyuncuya farklı müzik!

Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanan Antalya maçında Cenk Tosun'un attığı golden sonra 'Tosun Paşa' filminin müziğinin çalması dikkat çekti. Bu müziğin çalınmasının mimarının, yönetici Candaş Tolga Işık olduğu bildirildi. Işık'ın bazı oyuncular için müzikler belirlediği öğrenilirken; özellikle tribünlerin dolu olduğu maçlarda bu müziğin taraftarları coşturacağına inandığı ifade edildi.