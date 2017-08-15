 Her oyuncuya farklı müzik! – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Her oyuncuya farklı müzik!

    Her oyuncuya farklı müzik!
    Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanan Antalya maçında Cenk Tosun'un attığı golden sonra 'Tosun Paşa' filminin müziğinin çalması dikkat çekti. Bu müziğin çalınmasının mimarının, yönetici Candaş Tolga Işık olduğu bildirildi. Işık'ın bazı oyuncular için müzikler belirlediği öğrenilirken; özellikle tribünlerin dolu olduğu maçlarda bu müziğin taraftarları coşturacağına inandığı ifade edildi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Her oyuncuya farklı müzik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.