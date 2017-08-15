 Burak Yılmaz itirafı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    itirafı

    Burak Yılmaz itirafı

    Şenol Güneş’in “Görüş farklılığından alınamayan oyuncular var” dediği oyuncunun Burak olduğu iddia edildi!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçından düzenlenen basın toplantısında yabancı sayısına tepki gösterirken; Türk oyuncu alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını itiraf etti. Güneş'in, "İstediğimiz oyuncular bazen alınıyor bazen alınmıyor. Görüş farklılığından alınmayan oyuncular oldu" dediği ismin olduğu bildirildi. Güneş'in Burak için ısrarcı olduğu ama transferi bazı yöneticilerin "Taraftarla aramızı bozmayalım" diyerek karşı çıktığı öğrenildi. Güneş'in istediği diğer Türk oyuncunun ise Emre Mor olduğu, fakat Lens'in tercih edilmesinden sonra Güneş'in Kaan Ayhan üzerine yoğunlaşılmasını istediği ifade edildi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:13
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