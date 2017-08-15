Beşiktaş, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Fabricio Agosto Ramirez, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma dışındaki oyuncular, pas çalışmalarının ardından ana gruptan ayrılarak ayak tenisi oynadı.
Fabricio ile Babel idmanın tamamında yer alırken, hafif sakatlığı bulunduğu belirtilen Quaresma'nın salonda çalıştığı aktarıldı.
Antrenman sırasında oyuncuların neşeli tavırları da dikkati çekti. Özellikle ayak tenisinde renkli görüntüler oluştu. Bu maç, normal idmanın tamamlanmasının ardından bir süre daha devam etti.
Beşiktaş, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:08
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Volkan’a müjde
Toplam 13
Yorum
MECBURMUYUZ. VOLKAN DEMİREL 4 YILDIR SEYİRCİSİNE TRAVMA OLUŞTURUYOR..BUNU GÖRMÜYORLAR...EMEKLİ OLSUN ARTIK..
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Gomez'de son perde
Toplam 22
Yorum
Zizou Futbolda hucum savunmadan baslar hatta kale diyelim yanlis olmasin.
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Soldado antrenmanda
Toplam 5
Yorum
UYUŞUK DİRAR. DİRAR NANİ GİBİ ÇOK VASAT..SAĞ DA KOŞAN BİR KANAT LAZIM.
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