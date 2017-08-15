 Beşiktaş, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    , Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

    Beşiktaş, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

    , Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

    Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Fabricio Agosto Ramirez, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma dışındaki oyuncular, pas çalışmalarının ardından ana gruptan ayrılarak ayak tenisi oynadı.

    Fabricio ile Babel idmanın tamamında yer alırken, hafif sakatlığı bulunduğu belirtilen Quaresma'nın salonda çalıştığı aktarıldı.

    Antrenman sırasında oyuncuların neşeli tavırları da dikkati çekti. Özellikle ayak tenisinde renkli görüntüler oluştu. Bu maç, normal idmanın tamamlanmasının ardından bir süre daha devam etti.

    , yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:08
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