 Yıldız kulübesi – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yıldız kulübesi

    Yıldız kulübesi

    Güneş ilk maçta eski tüfeklerine güvendi. Yeni transferlerden Pepe’yi oynatırken, ve Orkan’ı kullanmadı. 6 dakika forma buldu.

    Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçında neredeyse şampiyon kadrosuyla sahadaydı. Teknik direktör Şenol Güneş geçtiğimiz sezondan birbirini tanıyan futbolcuları bir arada kullandı. Yeni transferlerden sadece dünya devi Real Madrid'den gelen Pepe'yi ilk 11'de sahaya sürdü. O da takımının ilk golünü kaydetti.

    MATADOR SAHNE ALDI
    Şenol Güneş, yıldız transferlerden Alvaro , Jeremain Lens ve Orkan Çınar'ı kulübede bekletti. Deneyimli hoca 3 oyuncu değiştirirken ve Orkan'ı düşünmedi. 87. dakikada penaltıdan bir gol atan Cenk Tosun'u kenarak çekerek Negredo'yu sahaya sürdü. Kısa zamanda pozisyon bulamadı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldız kulübesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.