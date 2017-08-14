Yalnız değilsiniz
Vodafone Park’ın önünde toplanan binlerce siyah-beyazlı taraftarlar takım otobüsünü meşaleler yakarak karşıladı. Tezahüratlarla takımlarına tam destek veren Beşiktaşlılar daha sonra meydandaki kafelerde toplanıp maçı izledi
SEBA UNUTULMADI
Beşiktaş'ın efsane Onursal Başkanı Süleyman Seba, ölümünün 3. yılında kabri başında anıldı Başta TFF olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe de 'Futbolun centilmeni' için mesaj yayınladı.
TRİBÜNDE 200 ANTALYASPORLU
Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olan Antalyaspor dünkü mücadelede taraftar avantajına sahip oldu. Siyah-beyazlı taraftarların cezası nedeniyle olmadığı karşılaşmada 200 kadar Antalyasporlu taraftar, kendilerine ayrılan bölümden maçı takip etti. Ancak kırmızı-beyazlılar mücadele sonunda sahayı üzgün terk etti.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:25
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
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