 Yalnız değilsiniz – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yalnız değilsiniz

    Yalnız değilsiniz

    Vodafone Park’ın önünde toplanan binlerce siyah-beyazlı taraftarlar takım otobüsünü meşaleler yakarak karşıladı. Tezahüratlarla takımlarına tam destek veren Beşiktaşlılar daha sonra meydandaki kafelerde toplanıp maçı izledi

    , Konyamaçında yaşanan saha olayları nedeniyle aldığı bir maç seyircisiz oynama cezasını Antalyaspor karşısında çekti. Ancak siyahbeyazlı taraftarlar verdikleri muhteşem destekle takımlarına 'yalnız değilsiniz' mesajı verdi. Vodafone Park'ın önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, meşaleler yakarak takım otobüsünü karşılarken, yaptıkları tezahüratlarla oyunculara moral ve destek verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar mücadeleyi stat çevresinde bulunan kafelerde televizyon başında izlerken takımları lehine tezahüratta bulundu. Bu arada Beşiktaş, Vodafone Park'ta dün ilk kez seyircisiz bir maça çıktı. Siyah- beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'taki resmi maçlarda seyircisiz kalmamıştı.

    SEBA UNUTULMADI
    Beşiktaş'ın efsane Onursal Başkanı Süleyman Seba, ölümünün 3. yılında kabri başında anıldı Başta TFF olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe de 'Futbolun centilmeni' için mesaj yayınladı.

    TRİBÜNDE 200 ANTALYASPORLU
    Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olan Antalyaspor dünkü mücadelede taraftar avantajına sahip oldu. Siyah-beyazlı taraftarların cezası nedeniyle olmadığı karşılaşmada 200 kadar Antalyasporlu taraftar, kendilerine ayrılan bölümden maçı takip etti. Ancak kırmızı-beyazlılar mücadele sonunda sahayı üzgün terk etti.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yalnız değilsiniz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.