 Vidal'dan Medel'e destek – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'dan 'e destek

    Vidal'dan Medel'e destek
    'e Beşiktaş'ta şans dileyenlerin başında Bayern Münih'in yıldızı vardı. Şili Milli Takımı'ndan arkadaşı için sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşan Vidal, "Yeni sezonda başarılar kardeşim" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 05:20
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