 ''Taraftarı üzüyorlar'' – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Taraftarı üzüyorlar''

    ''Taraftarı üzüyorlar''

    ’in gündeminde seyirci yasağı vardı. Usta hoca, “Süleyman abi ’ı üzmeyin diyor ama, taraftarı üzüyorlar Hiçbir günahı olmayanlar, maça gelemedi” diyerek TFF’ye tepki gösterdi.

    Teknik Direktörü , 90 dakika boyunca karşılaşmanın hakimi olduklarını belirtip 3 puanı hak ettiklerini kaydetti. Söze maçın seyircisiz oynanması ile ilgili konuşarak başlayan usta hoca, "Bugün Süleyman abinin ruhu buradaydı. O Beşiktaş'ı üzmeyin diyordu ama üzüntüyü herkes evinde geçirdi. Taraftarlarımız maalesef hak etmedikleri bir durumda kaldılar. Stat açıldığından beni saha doluyor. Çok centilmence maçlar oynandı. Ama bugün sessizdi" diyerek TFF'nin kararına tepki gösterdi.

    ÜSTÜNLÜK BİZDEYDİ
    Hem saha hem de rakibe göre tempolu oynadıklarını da sözlerine ekleyen Güneş, "Bir iki hata yaptık. Bunları da yapmasak 'İyi maçtı' diyebiliriz. Daha istediğimiz oyun stilini yakalayamamızı da normal karşılıyorum. Bu şartlara rağmen hem oyun hem skor üstünlüğü önemli. Oyuncularımı kutlarım" ifadelerini kullandı. Güneş, transferle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: "Biz düşüncelerimizi söylüyoruz. Başkan yapıyor; biz de işimizi yapıyoruz."
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:00
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