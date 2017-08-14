''Taraftarı üzüyorlar''
Şenol Güneş’in gündeminde seyirci yasağı vardı. Usta hoca, “Süleyman abi Beşiktaş’ı üzmeyin diyor ama, taraftarı üzüyorlar Hiçbir günahı olmayanlar, maça gelemedi” diyerek TFF’ye tepki gösterdi.
ÜSTÜNLÜK BİZDEYDİ
Hem saha hem de rakibe göre tempolu oynadıklarını da sözlerine ekleyen Güneş, "Bir iki hata yaptık. Bunları da yapmasak 'İyi maçtı' diyebiliriz. Daha istediğimiz oyun stilini yakalayamamızı da normal karşılıyorum. Bu şartlara rağmen hem oyun hem skor üstünlüğü önemli. Oyuncularımı kutlarım" ifadelerini kullandı. Güneş, transferle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: "Biz düşüncelerimizi söylüyoruz. Başkan yapıyor; biz de işimizi yapıyoruz."
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:00
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
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