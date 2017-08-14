 Talisca sahada – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    sahada

    Talisca sahada

    Lisansı çıkmadığı için Konya ile oynanan Süper Kupa finalini kaçıran Sambacı dün maça 11’de çıktı. Henüz hazır görünmedi.

    Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan Anderson yeni yıla sıkıntılı başlamıştı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'dan geç dönen 23 yaşındaki oyuncu daha sonra da evrak sorunu yaşamıştı. Bonservisini elinde bulunduran Benfica ile Beşiktaş arasındaki problem nedeniyle lisansı yetişmeyen Talisca, Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde oynayamamıştı. Sorun çözülünce dün ligin ilk maçında formasına kavuştu. Bilindik formundan uzaktı.

    CANER DE SAHADA
    Şenol Güneş, Konya maçı 11'inden 2 ismi değiştirdi. Tolgay'ın yerine Talsica, Adriano'nun yerine Caner oynadı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:00
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