 Sosyal destek – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kartal'ın yeni yıldızlarından Jeremain Lens, dünkü Antalyaspor karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabı twitter'dan flaş bir paylaşım yaptı. Beyaz formalı bir fotoğrafını yayanlayan Hollandalı futbolcu "Yeni sezona hazırım" notunu yazdı. Lens'in gönderisi siyah- beyazlı taraftarlardan binlerce beğeni ve retweet aldı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:26
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