 Seyircisiz maçla tanıştı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Seyircisiz maçla tanıştı

    Seyircisiz maçla tanıştı

    Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan , Beşiktaş forması altında ilk maçında golle buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Tribünlerde boş olmasının bir eksiklik olduğunu belirten Portekizli, "Taraftar önemli ama Beşiktaş formasını giydiğiniz zaman zaten motive oluyorsunuz. Önemli olan lige iyi başlamaktı" dedi. ayrıca ilk kez seyircisiz maça çıktığını ifade etti.

    NASIL OYNADI?

    Hücum: Pepe ilk maçında neredeyse bir forvet gibi hücum istatistiklerine sahipti. 2 şut çeken futbolcunun şutlarının biri gol olurken diğeri üst direkten döndü. Pepe ayrıca bir de kilit pas verdi.

    Savunma: Pepe maç boyu bir kez top çalarken, 3 kez pas kesti ve kendi ceza sahası içinden de 4 kez pozisyon uzaklaştırdı. 2 kez de rakiplerinin şutunu bloke eden Pepe, bir kez faul yaptı.

    MAÇA DAMGA VURDU
    Pepe maç boyu sorumluluk alarak 83 kez topla buluştu ve maçın en çok topla buluşan oyuncusu oldu. Paslarında yüzde 79.4'lük isabet sağlarken bir kez de faulle durduruldu. Pepe ayrıca 5 isabetli uzun pas ile de dikkatleri çekti.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seyircisiz maçla tanıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.