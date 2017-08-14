Seyircisiz maçla tanıştı
Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Pepe, Beşiktaş forması altında ilk maçında golle buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
NASIL OYNADI?
Hücum: Pepe ilk maçında neredeyse bir forvet gibi hücum istatistiklerine sahipti. 2 şut çeken futbolcunun şutlarının biri gol olurken diğeri üst direkten döndü. Pepe ayrıca bir de kilit pas verdi.
Savunma: Pepe maç boyu bir kez top çalarken, 3 kez pas kesti ve kendi ceza sahası içinden de 4 kez pozisyon uzaklaştırdı. 2 kez de rakiplerinin şutunu bloke eden Pepe, bir kez faul yaptı.
MAÇA DAMGA VURDU
Pepe maç boyu sorumluluk alarak 83 kez topla buluştu ve maçın en çok topla buluşan oyuncusu oldu. Paslarında yüzde 79.4'lük isabet sağlarken bir kez de faulle durduruldu. Pepe ayrıca 5 isabetli uzun pas ile de dikkatleri çekti.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:56
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
Seyircisiz maçla tanıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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