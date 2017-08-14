 Şehitler unutulmadı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Şehitler unutulmadı

    Şehitler unutulmadı
    Maç öncesi gerçekleştirilen seremoniye hakemler ve iki takım oyuncuları, "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıktı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:17
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