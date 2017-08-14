 Sandro sedyelik – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    sedyelik

    Sandro sedyelik
    Akdeniz ekibinin orta sahasındaki dinamosu dün sakatlandı ve oyunu tamamlayamadı. İlk 11 başlayacak Menez'in riske edilmemesi üzerine kadroya dahil edilen Sandro 36. dakikada yerini Zeki Yıldırım'a bıraktı. Tecrübeli futbolcu tedavisi sonrası tekerlekli sandalye ile geldi ve maçı bu şekilde takip etti.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:02
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