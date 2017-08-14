 Q7 isyan etti – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Q7 isyan etti

    Q7 isyan etti

    Quaresma, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta oyundan alınanca kulübedeki arkadaşlarına hararetli bir şekilde sitem etti.

    Siyah beyazlı ekibin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin 82. dakikasında Quaresma yerini Necip Uysal'a bırakırken sinirlendi.

    ELİNİ SIKTI AMA İSYAN ETTİ
    Portekizli oyuncu oyundan alınırken sert tavırlar sergilerken Güneş'in elini sıkmasının ardından yedek kulübesindeki arkadaşlarına hararetli bir şekilde sitem etti.



    Quaresma daha sonra yedek kulübesinde su içtiği şişeyi yan tarafa doğru fırlattı.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:16
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