Q7 isyan etti

Siyah beyazlı ekibin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin 82. dakikasında Quaresma yerini Necip Uysal'a bırakırken sinirlendi.



ELİNİ SIKTI AMA İSYAN ETTİ

Portekizli oyuncu oyundan alınırken sert tavırlar sergilerken Güneş'in elini sıkmasının ardından yedek kulübesindeki arkadaşlarına hararetli bir şekilde sitem etti.







Quaresma daha sonra yedek kulübesinde su içtiği şişeyi yan tarafa doğru fırlattı.



