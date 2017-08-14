Q7 isyan etti
Quaresma, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta oyundan alınanca kulübedeki arkadaşlarına hararetli bir şekilde sitem etti.
Siyah beyazlı ekibin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin 82. dakikasında Quaresma yerini Necip Uysal'a bırakırken sinirlendi.
ELİNİ SIKTI AMA İSYAN ETTİ
Portekizli oyuncu oyundan alınırken sert tavırlar sergilerken Güneş'in elini sıkmasının ardından yedek kulübesindeki arkadaşlarına hararetli bir şekilde sitem etti.
Quaresma daha sonra yedek kulübesinde su içtiği şişeyi yan tarafa doğru fırlattı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:16
-
Kırılgan takımız
Toplam 9
Yorum
genç fb aykut hoca demirel souza ve persie sahada bi iş yapamadı. 2 goldede hataları çok.2-0 kazanılacak maçı evirdi çevirdi 2-2 yaptı yahlış 11
-
G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
CIM BOM BOM TABI KI GS DA BIRAKIR - BASKA TAKIMDA BU PARAYI BULAMAZ - BASKA TAKIMA GIDEMEZ HEM YOKSA HERKES GÖRÜR KAC PARAYA OYNAR DIYE - AYNI SNEIJDER
-
G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
fatih selçuk la mslera arasında fazla maaş farkı yok.ikisi de yüksek ama birisi canla başla mücadele ediyor kurtarıyor.diğeri ortasahayı çökertti.
Q7 isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.