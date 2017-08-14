Pepe artık Beşiktaşlı
Vodafone Park’ta ilk 11’de sahaya çıkan ve müthiş bir futbol sergileyen başarılı futbolcu, ilk yarının sonunda kafa ile topu ağlara bıraktı ve galibiyetin yolunu açtı.
SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI
23. dakikada kazanılan duran topta kafa vuruşu üst direkte patlayan yıldız futbolcu, ilk yarının uzatma dakikalarının son anlarında gole ulaştı. Pepe, Caner'in soldan ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşu çok iyi takip ederek kalenin uzak köşesinden kafa ile ağlara yolladı. Beşiktaş formasıyla ilk maçında golle tanışan ve büyük sevinç yaşayan Pepe, ayrıca siyah-beyazlı ekibin bu sezonki ilk golünü kaydetti. Pepe, Antalyaspor'un ataklarında da öne çıkan isimdi.
70 GÜN SONRA
Beşiktaş, 70 gün sonra Dolmabahçe'de lig maçına çıktı. Geçen sezonun son haftasında Osmanlıspor'u 3 Haziran'da Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlı takım, uzun bir aradan sonra sahasında lig mücadelesi yaptı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:04
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
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