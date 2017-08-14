 Pepe artık Beşiktaşlı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    artık Beşiktaşlı

    Pepe artık Beşiktaşlı

    Vodafone Park’ta ilk 11’de sahaya çıkan ve müthiş bir futbol sergileyen başarılı futbolcu, ilk yarının sonunda kafa ile topu ağlara bıraktı ve galibiyetin yolunu açtı.

    Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den kadrosuna dahil ettiği , Süper Lig'e golle başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in defansın göbeğinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Portekizli oyuncu, sahanın en iyileri arasında yer aldı. Süper Kupa maçında Atiker Konyaspor'a karşı son dakikada yaptığı penaltı ile mağlubiyete sebep olan ve büyük üzüntü yaşayan Pepe, Antalya karşısında farkını ortaya koydu.

    SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI
    23. dakikada kazanılan duran topta kafa vuruşu üst direkte patlayan yıldız futbolcu, ilk yarının uzatma dakikalarının son anlarında gole ulaştı. Pepe, Caner'in soldan ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşu çok iyi takip ederek kalenin uzak köşesinden kafa ile ağlara yolladı. Beşiktaş formasıyla ilk maçında golle tanışan ve büyük sevinç yaşayan Pepe, ayrıca siyah-beyazlı ekibin bu sezonki ilk golünü kaydetti. Pepe, Antalyaspor'un ataklarında da öne çıkan isimdi.

    70 GÜN SONRA
    Beşiktaş, 70 gün sonra Dolmabahçe'de lig maçına çıktı. Geçen sezonun son haftasında Osmanlıspor'u 3 Haziran'da Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlı takım, uzun bir aradan sonra sahasında lig mücadelesi yaptı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:04
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