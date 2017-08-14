Ozi yeni sezona 2. viteste girdi

Kartal'ın arda arda yaşadığı 2 şampiyonlukta büyük rol oynayan Oğuzhan Özyakup dün yine Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerden biriydi. Tecrübeli kaptan, orta sahada partneri Atiba ile yine takımı yönetti. Ozi henüz sezon başı olduğu için alışılmış performansından uzaktı. Bu sezon 10 numaralı formasıyla boy gösteren yıldız oyuncu 74'te yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Kaptanlık pazubandını da çıkarken Atiba'ya bıraktı. Maç sonunda Şenol Güneş'in övdüğü isimlerin başında geldi.