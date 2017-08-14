 Ozi yeni sezona 2. viteste girdi – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ozi yeni sezona 2. viteste girdi

    Ozi yeni sezona 2. viteste girdi
    Kartal'ın arda arda yaşadığı 2 şampiyonlukta büyük rol oynayan Oğuzhan Özyakup dün yine Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerden biriydi. Tecrübeli kaptan, orta sahada partneri Atiba ile yine takımı yönetti. Ozi henüz sezon başı olduğu için alışılmış performansından uzaktı. Bu sezon 10 numaralı formasıyla boy gösteren yıldız oyuncu 74'te yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Kaptanlık pazubandını da çıkarken Atiba'ya bıraktı. Maç sonunda Şenol Güneş'in övdüğü isimlerin başında geldi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ozi yeni sezona 2. viteste girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.