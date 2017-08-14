Ozi yeni sezona 2. viteste girdi
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:01
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Nerede kalmıştık
Toplam 1
Yorum
EN' son renkliler hakem diye ağlıyodu hakemde naapsın bi üzüldü bi üzüldü acıdı bunlara kümede tuttu.. ama bu kıyak onlara yaramadı ağladı durdular.
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Al Sadd, Franco’nun peşinde
Toplam 1
Yorum
bjk smokie:) yanılmıyosam 1.5 / 2 arası bi bonservise gidecek ama arap takımı belli olmaz bakarsın 3.3 veya 5 verir :D :D :D :D
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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
bjk eee penaltıyı saymazsak da yine maç Beşiktaşın. İtaat etceniz. (nokta)
Ozi yeni sezona 2. viteste girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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