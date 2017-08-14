Nerede kalmıştık

Kartal ambargo koyduğu Süper Lig’e bu sezon da mükemmel başladı. Sessiz maçta Antalya’yı Pepe ve Cenk ile devirip 3 puanı aldı.

Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde 2 sezondur şampiyonluk kupasını gökyüzüne kaldıran Kara Kartal yeni yılda da ağır favori olduğunu daha ilk maçtan kanıtladı. Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş 3 puana kolay ulaştı. Süper Kupa finalinde ceza alan siyah-beyazlılar tribünde yoktu. Vodafone Park'ta sadece Antalyaspor taraftarı vardı. Onların yoğun desteğine rağmen Beşiktaş maçın geneline hükmetti. 20. dakikada Beck çaprazdan bomboş vurdu, Boffin kurtardı. 23'te Pepe'nin kafa vuruşu direkte patladı. 45+4'te Caner'in ortasını Antalya savunması sektirdi, süper yıldız Pepe arka direkte 'Kartal' gibi uçup golü yaptı: 1-0. Siyah-beyazlılar bu harika golle soyunma odasına 1-0'lık skor ve moralle girdi.



CENK NOKTALADI

İkinci yarıda da Beşiktaş, Antalyaspor karşısında etkili olan taraftı. 64. dakikada Diego ile girdiği ikili mücadelede Cenk yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı çaldı. Meşin yuvarlağın başına geçen Cenk skoru 2-0'a getirdi. Akdeniz ekibi rakip kale önünde saman alevi gibi zaman zaman parlasa da farkı indiremedi. Kartal kalan bölümü rölantide oynadı, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak 3 puana uzandı. Beşiktaş, yeni sezonun 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak.