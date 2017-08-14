Nerede kalmıştık
Kartal ambargo koyduğu Süper Lig’e bu sezon da mükemmel başladı. Sessiz maçta Antalya’yı Pepe ve Cenk ile devirip 3 puanı aldı.
CENK NOKTALADI
İkinci yarıda da Beşiktaş, Antalyaspor karşısında etkili olan taraftı. 64. dakikada Diego ile girdiği ikili mücadelede Cenk yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı çaldı. Meşin yuvarlağın başına geçen Cenk skoru 2-0'a getirdi. Akdeniz ekibi rakip kale önünde saman alevi gibi zaman zaman parlasa da farkı indiremedi. Kartal kalan bölümü rölantide oynadı, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak 3 puana uzandı. Beşiktaş, yeni sezonun 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:19
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
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