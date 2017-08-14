 Mircea Lucescu maç kaçırmıyor – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Mircea maç kaçırmıyor

    Mircea Lucescu maç kaçırmıyor

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea , Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini de tribünde izledi.

    Mircea 'ya, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de eşlik etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hak mahrumiyetinin olmasından dolayı karşılaşmayı tribünde takip edemedi ve bu nedenle Lucescu'ya Çebi yardımcı oldu. Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 2 Eylül'de Türkiye, deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Hızlı bir başlangıç yapan tecrübeli çalıştırıcı, bu zorlu karşılaşma öncesinde kadroyu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:31
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