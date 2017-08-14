 Medel tribünde – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    tribünde

    Medel tribünde
    Kartal'ın meşhur 'Come to Beşiktaş' çağrısına uyup imzayı atan Gary Medel dün yeni takımını ilk kez stattan takip etti. Maç başlamadan kısa süre önce Vodafone Park'taki yerini alan Şilili yıldız, gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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