Kaval kavala çarptı
Geçen sezonun en çok penaltı atan takımı olan Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında da beyaz noktadan golü buldu. Hakem Çakır’ın penaltı kararını gole çeviren Cenk pozisyonu böyle yorumladı: Kendimi atmadım. Kaval kavala çarptı. Penaltıydı!
Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk penaltı golünü Beşiktaş attı.
Geçtiğimiz sezon lehine çalınan 10 penaltıyla ligin en çok penaltı kazanan takımı olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçında Cüneyt Çakır'ın kararıyla yeni sezona da penaltı golüyle başladı.
Antalyaspor'un Brezilyalı defans oyuncusunun hareketiyle Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.
Geçen sezon 6 penaltı golü atan Cenk Tosun, kaleci Boffin'i mağlup ederek skoru 2-0'a getiren golü attı.
"İNCE DOKUNUŞLAR YETİYOR"
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası penaltıyı değerlendirdi. Tosun, penaltı kararını nverilmesi için de şu yorumu yaptı: "Penaltı almak için kendimi atmadım. Düştüm, hoca penaltı verdi. Kaval kavala çarptı. Bence penaltıydı."
'41' KERE MAŞALLAH
Siyah-beyazlı takımda 4.sezonuna giren Cenk Tosun, başarılı istatistikleri ile göz dolduruyor. Son 6 resmi maçta da gol atma başarısı gösteren tecrübeli forvet, Beşiktaş'a geldiği günden beri 11'de başladığı 56 resmi karşılaşmada 41 gol kaydetti.
BAŞLANGIÇLARI SÜPER
Cenk ilginç bir istatistik de yakaladı. Penaltıdan Antalyaspor ağlarını havalandıran Tosun Paşa, Beşiktaş'ta forma giydiği 4 yıldır sezon başlarında toplam 7 gole imza atarak önemli bir rakama ulaştı. Cenk, sezona 2014-15'te 1 gol, 2015- 16'da 3 gol, 2016-17'de 2 golle başladı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:16
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Q7 isyan etti
Toplam 13
Yorum
taraftar kim ne derse desin Lens kat kat daha iyi oyuncu.
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Q7 isyan etti
Toplam 13
Yorum
Yapma HOCA Lensi almayacaksan neden Q7 yi çıkardın ki. Belkide tepkisini ölçmek istedi. Yarın Lensi alırken bakalım napacak gibisinden bir nabız yoklad
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Q7 isyan etti
Toplam 13
Yorum
kartalpençesi İsyanında haklıydı. Q7 yi çıkarıp Necipi almak nedir?
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