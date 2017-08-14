Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk penaltı golünü Beşiktaş attı.

Geçtiğimiz sezon lehine çalınan 10 penaltıyla ligin en çok penaltı kazanan takımı olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçında Cüneyt Çakır'ın kararıyla yeni sezona da penaltı golüyle başladı.

Antalyaspor'un Brezilyalı defans oyuncusunun hareketiyle Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.

Geçen sezon 6 penaltı golü atan Cenk Tosun, kaleci Boffin'i mağlup ederek skoru 2-0'a getiren golü attı.



"İNCE DOKUNUŞLAR YETİYOR"

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası penaltıyı değerlendirdi. Tosun, penaltı kararını nverilmesi için de şu yorumu yaptı: "Penaltı almak için kendimi atmadım. Düştüm, hoca penaltı verdi. Kaval kavala çarptı. Bence penaltıydı."



'41' KERE MAŞALLAH

Siyah-beyazlı takımda 4.sezonuna giren Cenk Tosun, başarılı istatistikleri ile göz dolduruyor. Son 6 resmi maçta da gol atma başarısı gösteren tecrübeli forvet, Beşiktaş'a geldiği günden beri 11'de başladığı 56 resmi karşılaşmada 41 gol kaydetti.



BAŞLANGIÇLARI SÜPER

Cenk ilginç bir istatistik de yakaladı. Penaltıdan Antalyaspor ağlarını havalandıran Tosun Paşa, Beşiktaş'ta forma giydiği 4 yıldır sezon başlarında toplam 7 gole imza atarak önemli bir rakama ulaştı. Cenk, sezona 2014-15'te 1 gol, 2015- 16'da 3 gol, 2016-17'de 2 golle başladı.