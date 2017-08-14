 İstanbul’da buluştular – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    İstanbul’da buluştular

    İstanbul’da buluştular

    ve Eto’o tam 8 sezon sonra Süper Lig’de yeniden birbirlerine rakip oldu

    Beşiktaş'ın yeni transferi ile Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o, tam 8 sezon sonra karşı karşıya geldi. 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan , 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da oynayan Samuel ile 2 sezon boyunca El Clasico'larda karşı karşıya gelmişti. İki futbolcu, tam 8 sezon sonra Süper Lig'in açılış haftasında tekrar rakip oldu. Karşılaşma öncesi bir araya gelip hasret gideren iki yıldız, birbirlerine başarı dilemeyi ihmal etmedi. Öte yandan Antalyaspor'un gol umudu , Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Ceza sahası dışında oynamayı tercih eden Kamerunlu, istediği topları alamadı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:19
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