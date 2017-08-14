Erman Toroğlu: Eyyam penaltısı

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçtaki penaltı golü tartışma yarattı.

Siyah-beyazlılar, 63. dakikada penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi ve Antalyaspor'u mağlup etti. Siyah-beyazlıların penaltı pozisyonunu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun penaltı yorumu



"CENK, 'YERSEN' DEMİŞ"

"Cenk, olayın pozisyona girdiğiniden itibaren hep yersen demiş. ben yedirmeye gidiyorum. yedirmeye gideceğim. yedirdim"



"BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI MI VAR?"

Topu bilemezsen vermezsin. görüyor pozisyonu. Eyyam penaltısı. Rezil bir penaltı. Uzakatn yakından alakası yok. Sağından bak, solundan bak, arkadan-önden bak penaltı değil. Beşiktaş'ın ihtiyacı mı var? Şimdi Cüneyt Çakır milletin diline soktu Beşiktaş'ı. Sen seyret Fenerlisi, G.Saraylısı... Gelecek haftalarda benzer pozisyonlarda hep bunu gösterecekler."