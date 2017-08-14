Erman Toroğlu: Eyyam penaltısı
Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçtaki penaltı golü tartışma yarattı.
"CENK, 'YERSEN' DEMİŞ"
"Cenk, olayın pozisyona girdiğiniden itibaren hep yersen demiş. ben yedirmeye gidiyorum. yedirmeye gideceğim. yedirdim"
"BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI MI VAR?"
Topu bilemezsen vermezsin. görüyor pozisyonu. Eyyam penaltısı. Rezil bir penaltı. Uzakatn yakından alakası yok. Sağından bak, solundan bak, arkadan-önden bak penaltı değil. Beşiktaş'ın ihtiyacı mı var? Şimdi Cüneyt Çakır milletin diline soktu Beşiktaş'ı. Sen seyret Fenerlisi, G.Saraylısı... Gelecek haftalarda benzer pozisyonlarda hep bunu gösterecekler."
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:53
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Nerede kalmıştık
Toplam 1
Yorum
EN' son renkliler hakem diye ağlıyodu hakemde naapsın bi üzüldü bi üzüldü acıdı bunlara kümede tuttu.. ama bu kıyak onlara yaramadı ağladı durdular.
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Al Sadd, Franco’nun peşinde
Toplam 1
Yorum
bjk smokie:) yanılmıyosam 1.5 / 2 arası bi bonservise gidecek ama arap takımı belli olmaz bakarsın 3.3 veya 5 verir :D :D :D :D
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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
bjk eee penaltıyı saymazsak da yine maç Beşiktaşın. İtaat etceniz. (nokta)
Erman Toroğlu: Eyyam penaltısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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