 Çin devlet televizyonundan Beşiktaş yayını – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Çin devlet televizyonundan Beşiktaş yayını

    Çin devlet televizyonundan Beşiktaş yayını

    Çin Devlet Televizyonu CCTV, Beşiktaş JK Müzesi’nden 72 dakika süren bir canlı yayınla Beşiktaş'ın tanıtımını yaptı.

    Programın yapımcısı ve sunucusu Li Dajie, canlı yayın sırasında Beşiktaş JK Müzesi'nin engelli dostu ve çocuk dostu müze özelliklerini izleyicileriyle paylaştı.

    Beşiktaş Köyiçi, Dolmabahçe Caddesi, Kartal Yuvası ve Vodafone Park'tan detay görüntülerin de yer aldığı canlı yayın 70 bin izleyiciye ulaştı. 72 dakikalık yayının toplamda ise 2 milyon Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşına ulaşması bekleniyor.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:48
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