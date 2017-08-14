Çin devlet televizyonundan Beşiktaş yayını
Çin Devlet Televizyonu CCTV, Beşiktaş JK Müzesi’nden 72 dakika süren bir canlı yayınla Beşiktaş'ın tanıtımını yaptı.
Programın yapımcısı ve sunucusu Li Dajie, canlı yayın sırasında Beşiktaş JK Müzesi'nin engelli dostu ve çocuk dostu müze özelliklerini izleyicileriyle paylaştı.
Beşiktaş Köyiçi, Dolmabahçe Caddesi, Kartal Yuvası ve Vodafone Park'tan detay görüntülerin de yer aldığı canlı yayın 70 bin izleyiciye ulaştı. 72 dakikalık yayının toplamda ise 2 milyon Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşına ulaşması bekleniyor.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
-
Kırılgan takımız
Toplam 9
Yorum
genç fb aykut hoca demirel souza ve persie sahada bi iş yapamadı. 2 goldede hataları çok.2-0 kazanılacak maçı evirdi çevirdi 2-2 yaptı yahlış 11
-
G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
CIM BOM BOM TABI KI GS DA BIRAKIR - BASKA TAKIMDA BU PARAYI BULAMAZ - BASKA TAKIMA GIDEMEZ HEM YOKSA HERKES GÖRÜR KAC PARAYA OYNAR DIYE - AYNI SNEIJDER
-
G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
fatih selçuk la mslera arasında fazla maaş farkı yok.ikisi de yüksek ama birisi canla başla mücadele ediyor kurtarıyor.diğeri ortasahayı çökertti.
Çin devlet televizyonundan Beşiktaş yayını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.