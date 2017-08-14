Çebi'den Öztürk'e çok sert sözler!

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Ali Şafak Öztürk'ün Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Henüz bu tür konularda konuşacak tecrübeye, bilgiye sahip değil. Başkasının aklı ve ağzıyla konuşmayı bıraksın. Kendine çeki düzen versin." dedi.

Öztürk'le ilgili ağır eleştirilerini sürdüren Çebi, "Başkasının aklı ve ağzıyla konuşanlara tetikçi derler. Bu etiket de onun üzerinde kalır. Tetikçi başkan olarak yaşamak zorunda kalır. Antalya'ya yazık etmesin, işine gücüne baksın. Antalyaspor çok büyük bir camia. Antalyaspor'u bu tarzda idare edeceklerse vay geldi Antalya'nın başına. İşleri çok zor." ifadelerini kullandı.

Çebi, Öztürk'ün popüler olmak için bu şekilde konuştuğunu savunarak, "Beşiktaş başkanına cevap vermek onun haddi değil. Başkalarının aklı ve fikriyle konuştuğunu düşünüyorum. Onun tecrübesi çok az. Popüler olmaya çalışıyor. Bu tür konuşmalarla popüler olamazsınız. Hemen sizi aşağı alırlar." şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ COŞKUSUNU DÜNYAYA GÖSTERMEKTEN ACİZ KALDIK"

Beşiktaş'ın aldığı seyircisiz maç oynama cezasına da değinen Ahmet Nur Çebi, 43 ülkede karşılaşmanın yayınlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Taraftarımız bu maçtan mahrum bırakılmıştır. Bu bizim için keyifsiz oldu. Dünyanın 43 ülkesinde bu maç naklen yayınlandı ve Beşiktaş taraftarının coşkusunu dünyaya göstermekten aciz kaldık. Beşiktaş, Çin'de 91 milyon kişinin izlediği Schalke 04 maçı oynadı. O maçın Çin devlet televizyonunda yayınlanmasına müteakip aynı kurum bu maçı naklen yayınlamak için buraya geldi. Biz taraftarı ile bütünleşmiş takımımızı tüm dünyanın izlemesini isterdik ama maalesef yanlış bir kararla Beşiktaş bu şansını kaybetti. Bu bizim için handikaptır. Beşiktaş taraftarına Atiker Konyaspor ile oynanan maçtaki itidalli davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Türk spor kamuoyunun başına gelecek bir faciayı önlemişlerdir. Taraftarımız üzülmesin, bunlar önümüzde çakıl taşıdır. Biz çok güçlüyüz. Bunlar bizi etkilemeyecektir. Bundan medet umanlar varsa sükutu hayale uğrayacaktır."

Çebi, Tahkim Kurulu'nda yer alan üyelerin Fenerbahçeli olduğu iddialarına yönelik bir soru üzerine, "Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı olabilirler. Bunu kararlarına yansıttıklarını düşünmüyorum. Beni sonuç ilgilendirir. Ancak doğru bir karar alınmamıştır. Beşiktaş taraftarı hak etmediği bir cezayla karşı karşıya kalmıştır." diye konuştu.

Öte yandan, karşılaşmada ilk golü atan Portekizli stoper Pepe'nin performansına da değinen Çebi, "Pepe muhteşem. Beşiktaş taraftarına hediye olsun. Umarım bu şekilde keyif vermeye devam eder. Performansının yükselmesi halinde rakiplerimiz için kolay bir sene olmayacak herhalde." diyerek sözlerini tamamladı.