Beşiktaş'tan iki bomba birden

VIDA TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞILDI

Stoper mevkisine takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Dinamo Kiev'le olan sözleşmesi Ocak 2018'de sona erecek Damogaj Vida'yı renklerine bağlamak üzere. Ukrayna ekibiyle yapılan pazarlıklar sonucunda bonservis ücretini 2 milyon Euro'ya kadar düşüren siyah-beyazlı ekip, bu transferi kısa süre içerisinde açıklayabilir.

SOSA DA GELİYOR

Beşiktaş, eski futbolcusu Sosa'yı da kadrosuna katmakta kararlı. Geçtiğimiz günlerde Sosa'nın menajerinin "Beşiktaş ile hep irtibattayım. Her zaman Sosa ile ilgileniyorlar. İtalya Ligi'ne gidebilmek için büyük çaba gösterdik. Transfer piyasasının ne göstereceği belli olmaz" açıklamasının ardından siyah-beyazlı taraftarları büyük heyecan sardı. Beşiktaş, Milan'ın 4,5 milyon Euro'luk bonservis bedelinden vazgeçmesi halinde Arjantinli oyuncuyu yeniden Türkiye'ye getirecek.