Beşiktaş'tan iki bomba birden
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.
VIDA TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞILDI
Stoper mevkisine takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Dinamo Kiev'le olan sözleşmesi Ocak 2018'de sona erecek Damogaj Vida'yı renklerine bağlamak üzere. Ukrayna ekibiyle yapılan pazarlıklar sonucunda bonservis ücretini 2 milyon Euro'ya kadar düşüren siyah-beyazlı ekip, bu transferi kısa süre içerisinde açıklayabilir.
SOSA DA GELİYOR
Beşiktaş, eski futbolcusu Sosa'yı da kadrosuna katmakta kararlı. Geçtiğimiz günlerde Sosa'nın menajerinin "Beşiktaş ile hep irtibattayım. Her zaman Sosa ile ilgileniyorlar. İtalya Ligi'ne gidebilmek için büyük çaba gösterdik. Transfer piyasasının ne göstereceği belli olmaz" açıklamasının ardından siyah-beyazlı taraftarları büyük heyecan sardı. Beşiktaş, Milan'ın 4,5 milyon Euro'luk bonservis bedelinden vazgeçmesi halinde Arjantinli oyuncuyu yeniden Türkiye'ye getirecek.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:26
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Galatasaray'da Divan harareti!..
Toplam 6
Yorum
ultraslaan bırakın GALATASARAY'I karıştırma haberlerini DÜN AKŞAM VERİLEN O ABES PENALTIYI YAZIN!!!! GALATASARAYA VERİLMİŞ OLSA ORTALIK AYAĞA KALKARDI
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Giuliano mu Soldado mu?
Toplam 4
Yorum
Isimsiz Iyide madem bu adam fb istiyorduda neden ts baskanina beni alin diye video cekip yolluyor birde burdan dusunun
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Tuttum sandım
Toplam 39
Yorum
FUTBOL USA SABRI'YE BAKIYODU GOLU YEDI.
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