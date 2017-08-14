 Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

    Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı

    Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Antalyaspor maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas yapıldı. Antrenman minik kale maç ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

    Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:37
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