Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:37
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Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Toplam 25
Yorum
forever1903 kesinlikle iyi forvet bizde kalmasini cok isterdim, ama fenerin sisteminde cok verimli olamaz, sürekli ofansif oynayan takimlarda is yapar
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Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
Melih Gerçekten mükemmel bir oyuncu gelsin tutamazlar bu sene bizi kadro efsane oldu
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Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
t66 müthiş transferler bize bu mutlulugu yasatan kimin eli varsa Allah razı olsun....
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