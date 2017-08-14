 Al Sadd, Franco’nun peşinde – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Al Sadd, Franco’nun peşinde

    Al Sadd, Franco’nun peşinde
    Takımdan gönderilecekler arasında yer alan , Katar yolcusu... 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu ile Al Sadd'ın yakından ilgilendiği ve siyah- beyazlı kulübe 1 milyon euro'luk teklif yapıldığı bildirildi. Geçen sezonu Millonarios'ta kiralık geçiren Franco'nun gidişine kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:07
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