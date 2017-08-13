Vida yarın bitiyor
“Vida gelecek mi?” sorusuna “Teşekkür ederim” yanıtı veren Başkan Orman’ın, pazartesi günü transferi bitirmesi bekleniyor.
Ancak bu konuda yaşananlar, işin boyutunu değiştirdi... Asbaşkan Umut Güner, geçen hafta (5 Ağustos) Vida için Dinamo'yu ikna etmek üzere Kiev'e gitmişti. Güner'in burada yaptığı görüşmede Ukrayna ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı ifade edilirken, yıldız futbolcu için pazartesi günü yapılacak olan son görüşmenin ardından Vida transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncu ile daha önce el sıkışmıştı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:45
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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