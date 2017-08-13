 Vida yarın bitiyor – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Vida yarın bitiyor

    Vida yarın bitiyor

    “Vida gelecek mi?” sorusuna “Teşekkür ederim” yanıtı veren Başkan Orman’ın, pazartesi günü transferi bitirmesi bekleniyor.

    , dün yaptığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman, " transferine son durum nedir? Dinamo Kiev transfer olacağını açıkladı?" sorusu üzerine Fikret Orman, "Bu nazik sorunuza teşekkür eder, saygılar sunarım. Güzel cevap değil mi!" açıklamasını yaptı. Bu yanıt, Aboubakar için, "Sözleşmesi bir sezon sonra bitecek oyuncuya çok para ödemem" diyen Başkan'ın, sözleşmesinin son 4 ayındaki Vida için de bonservis ödemeyi düşünmediği şeklinde yorumlandı.

    Ancak bu konuda yaşananlar, işin boyutunu değiştirdi... Asbaşkan Umut Güner, geçen hafta (5 Ağustos) Vida için Dinamo'yu ikna etmek üzere Kiev'e gitmişti. Güner'in burada yaptığı görüşmede Ukrayna ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı ifade edilirken, yıldız futbolcu için pazartesi günü yapılacak olan son görüşmenin ardından Vida transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncu ile daha önce el sıkışmıştı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:45
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