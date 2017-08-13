 Şenol Güneş hırslı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    hırslı

    Şenol Güneş hırslı
    Kartal'ı art arda 2 yıl şampiyonluğa taşıyan bu sezon da aynı başarıyı istiyor. Böylece Beşiktaş'ı üst üste 3 kez şampiyon yapan ilk yerli hoca olacak. Güneş, siyah-beyazlıların başında 18 kez Avrupa Kupası'na çıktı. Rekoru Mircea Lucescu ile paylaşıyor. Devler Ligi'ndeki ilk grup maçında bu rekorun da sahibi olacak.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:47
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