Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmanın güzel olduğunu vurgulayarak, "Oyun olarak daha tempolu oynamak istiyoruz. Hazır değiliz, bu normal. Milli takım arasına kadar hazırlık dönemi olarak görüyorum. Erken forma girmek de doğru değil. Oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. Sahanın zemininin de kötü olması oyunu etkiledi. Seyircisi olmayan takım olarak kapanan Antalyaspor'a karşı 2-0'lık skor olumsuz değil ama futbol adına her maçta güzel oyun bekliyoruz. Çalışacağız." diye konuştu.

Kazandıkları penaltıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Güneş, şunları kaydetti:

"Tartışmasını yapmayacağım, pozisyonu görmedim. Yakın komşumuzu iterken, dostumuzun sıkıntısını anlamazsak terörün kucağına düşeriz. Geçen hafta başkan bir şey söyledi dünyayı ayağa kaldırdılar. Elime bir çubuk versinler ben de kaldırırım. Başkanın söylediklerinin altına imzamı atıyorum. Kibarca, medenice toplantıyı yaptı. Türkiye kavga ortamı beklediği için hayal kırıklığına uğradı. Benim elim futbolcuya gidiyor savcılığa veriliyorum. Adam öldürüyorlar bir şey olmuyor. Biz hakem yardımıyla kazanmadık."

Maçtan daha önemli şeyler olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Şehitlerimiz var. Aynı zamanda Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü. 'Beşiktaş'ı üzmeyin' sözleri tribünde vardı. Maç seyircisizdi ama Seba ruhu sahadaydı. Eski dostlarımızı kaybediyoruz, gençlerimizi kaybediyoruz. Maç kazanmak güzel ama en yakın dostumun, tanıdığım büyüğüm Sunay Akın'ın babasını kaybettik. Hastalık, terör, adam vurma olaylar. İnsan kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.