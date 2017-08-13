Seba anılıyor
Beşiktaş’ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba vefatının 3. yılında anılacak. Stat onun için süslenecek.
EFSANE SÖZÜ PAN KART OLDU
Seyircisiz oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında Vodafone Park, Süleyman Seba fotoğraflarıyla donatılacak. İki açık tribününde Seba'nın dev fotoğrafları yer alacak. Kapalı tribünde ise Seba'nın unutulmayan "Beşiktaş'ı üzmesinler" sözü dev bir pankart olarak asılacak.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:15
-
Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
-
Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
-
Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Seba anılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.