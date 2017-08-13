 Seba anılıyor – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Seba anılıyor

    Seba anılıyor

    Beşiktaş’ın unutulmaz başkanı vefatının 3. yılında anılacak. Stat onun için süslenecek.

    Kartal'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı kaybeli 3 yıl oldu... Efsane başkan bugün törenlerle anılacak. için 17.00'de kulüpte resmi tören düzenlenecek. Ardından Feriköy'deki kabri başında dua edilecek.

    EFSANE SÖZÜ PAN KART OLDU
    Seyircisiz oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında Vodafone Park, fotoğraflarıyla donatılacak. İki açık tribününde Seba'nın dev fotoğrafları yer alacak. Kapalı tribünde ise Seba'nın unutulmayan "Beşiktaş'ı üzmesinler" sözü dev bir pankart olarak asılacak.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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