 Şampiyon sahnede – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Şampiyon sahnede

    Şampiyon sahnede

    Son 2 sezon zirveye ambargo koyan Kartal, bugün Akdeniz ekibiyle karşılaşacak. Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma seyircisiz. Pepe ilk 11’de başlayacak.

    Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu 2017-18 sezonunu sahasında karşılaşmasıyla açıyor. Vodafone Park'taki mücadele 21.45'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in yeni transferlerden sadece Pepe'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Lens, Negredo, Orkan Çınar gibi isimler maçın gidişatına göre şans bulacak.

    TRİBÜNLER SESSİZ
    Beşiktaş ile Antalya arasındaki mücadelede ev sahibi ekibin taraftarları yok. Konya ile oynanan Süper Kupa finalindeki olaylar nedeniyle 1 maç ceza almışlardı. Siyah-beyazlılar Vodafone Park'ta ilk kez bir lig mücadelesini seyircisinden yoksun yapacak. Beşiktaş 70 günlük aranın ardından Vodafone Park'a geri dönecek.

    İLK MAÇ KARNESİ İYİ
    Siyah-beyazlılar geride kalan 59 sezonda ilk hafta maçlarında 35 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Beşiktaş son 4 sezona 3 puanla başladı.

    KARTAL FARKLI
    Beşiktaş ile Antalyaspor ligde daha önce 42 kez karşı karşıya geldi. Kartal rakibini 29 kez yenerken, 4 yenilgi aldı. 9 maç beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların 90 golüne, kırmızı-beyazlılar 34 golle karşılık verebildi.

    3'ER SAKAT VAR
    İki takımda da 3'er futbolcu sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise yeni transfer Menez'in haricinde Deniz ve Drole'ün sakatlıkları var.

    TALİSCA SAHADA
    Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde lisansı çıkmadığı için forma giyemeyen Anderson Talisca bugün sahada olacak. Benfica gerekli evrakları gönderdikten sonra Brezilyalı futbolcunun lisansı çıkarılmıştı. İlk 11'de olması bekleniyor.

    REKORTMEN KARTAL
    -    48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım
    -Yenilgisiz şampiyonluğa ulaşan tek takım
    -Art arda 13 maçla en uzun galibiyet serisi yakalayan takım
    -Adana Demir'i 10-0 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetini alan takım
    -Olimpiyat Stadı'nda G.Saray derbisini 76 bin 127 kişi izledi. Rekor kırıldı.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:57
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