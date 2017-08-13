Şampiyon sahnede
Son 2 sezon zirveye ambargo koyan Kartal, bugün Akdeniz ekibiyle karşılaşacak. Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma seyircisiz. Pepe ilk 11’de başlayacak.
TRİBÜNLER SESSİZ
Beşiktaş ile Antalya arasındaki mücadelede ev sahibi ekibin taraftarları yok. Konya ile oynanan Süper Kupa finalindeki olaylar nedeniyle 1 maç ceza almışlardı. Siyah-beyazlılar Vodafone Park'ta ilk kez bir lig mücadelesini seyircisinden yoksun yapacak. Beşiktaş 70 günlük aranın ardından Vodafone Park'a geri dönecek.
İLK MAÇ KARNESİ İYİ
Siyah-beyazlılar geride kalan 59 sezonda ilk hafta maçlarında 35 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Beşiktaş son 4 sezona 3 puanla başladı.
KARTAL FARKLI
Beşiktaş ile Antalyaspor ligde daha önce 42 kez karşı karşıya geldi. Kartal rakibini 29 kez yenerken, 4 yenilgi aldı. 9 maç beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların 90 golüne, kırmızı-beyazlılar 34 golle karşılık verebildi.
3'ER SAKAT VAR
İki takımda da 3'er futbolcu sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise yeni transfer Menez'in haricinde Deniz ve Drole'ün sakatlıkları var.
TALİSCA SAHADA
Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde lisansı çıkmadığı için forma giyemeyen Anderson Talisca bugün sahada olacak. Benfica gerekli evrakları gönderdikten sonra Brezilyalı futbolcunun lisansı çıkarılmıştı. İlk 11'de olması bekleniyor.
REKORTMEN KARTAL
-48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım
-Yenilgisiz şampiyonluğa ulaşan tek takım
-Art arda 13 maçla en uzun galibiyet serisi yakalayan takım
-Adana Demir'i 10-0 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetini alan takım
-Olimpiyat Stadı'nda G.Saray derbisini 76 bin 127 kişi izledi. Rekor kırıldı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:57
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Şampiyon sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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