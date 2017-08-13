Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Pepe ve Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 yendi. Karşılaşmanı NTV Spor'da değerlendiren Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:



"ŞENOL GÜNEŞ'İN ARZUSU TAKIMI DİRİ TUTUYOR"

"Beşiktaş'ı bekleyen en büyük tehlike; hem fiziksel hem mental yorgunluk olabilir. Fakat Şenol Güneş'in otoriter olması ve arzusu takımı diri tutuyor. Beşiktaş dezavantajlar ile sezona başladı bu dezavantajlara rağmen galibiyeti aldılar. Beşiktaş en fazla bu yıl rotasyona ihtiyacı var. Beşikaş'ın kadro derinliği Şampiyonlar Ligi ve ligi 34 hafta götürür. "



BEŞİKTAŞ'I HAZIR GÖRMEDİM

"Antalyaspor, Beşiktaş'ın üstüne gitti. İlk yarıda genel anlamda Beşiktaş'ı hazır görmedim ancak 49. dakikada gelen gol işleri değiştirebilir. Pepe bu sene 4-5 gol atar. Beşiktaş'ta özellikle Oğuzhan ve Tolgay'ın atacağı paslarla etkili olacağını düşünüyorum. 2. yarıda Beşiktaş'ın 3-4 defa kaleciyle karşı karşıya kalmasını bekliyorum.".

"SAÇMASAPAN BİR PENALTI"

Hakemler berbat başladılar. Bugün Cüneyt Çakır alakasız bir penaltı verdi. Dakika 1 gol 1. Beşiktaş'a verilen penaltı saçma sapan. Seyircisiz maçta böyle bir hata yapıyorsanız, vah Anadolu'nun haline. Trabzon'da da.

"BEŞİKTAŞ'I YORUMLARKEN YUTKUNMAMIZ LAZIM"

"Beşiktaş'ı yorumlarken yutkunarak konuşmamız lazım. Geçen sezon çok sert maçlar oynadılar. Geç biten bir lig var. Bunlar hep oyuncunun fiziksel ve mental olarak yorulmasına sebep olur. Beşiktaş'ı bekleyen en büyük tehlike 2 yıl üst üste şampiyon olan takımın, hem fiziksel hem mental olarak yorulmasıdır. Mental yorgunluğu hissedebiliyorum. Doygunluk da olabilir. Ancak Şenol Güneş'in otoriter ve isteme arzusu takımı diri tutuyor.

"BEŞİKTAŞ DEZVANTAJLA BAŞLADI LİGE"

"Beşiktaş bunun dışında çok sert bir Konyaspor maçıyla başladı. Olayların olduğu bir maç. Böyle bir maçın ardından seyircisiz oynuyorsunuz. Bu kadar dezavantajın üstüne galibiyetle başlıyorsunuz. Şenol Güneş'in bu süreçte zeki ve sakince rotasyonu kullanması lazım. Bu yıl Beşiktaş'ın rotasyona daha fazla ihtiyacı var. Quaresma'nın reaksiyonlarını ve içine attığını görebiliyoruz. Şenol Güneş eğer bu rotasyonu doğru kullanabilirse 34 hafta ve Şampiyonlar Ligi'ni götürür."