 Mircea Lucescu tribünde – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    tribünde

    Mircea Lucescu tribünde

    Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü , - karşılaşmasını tribünden takip etti.

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , - mücadelesini tribünde izledi. Mircea Lucescu'ya, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de eşlik etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hak mahrumiyetinin olmasından dolayı karşılaşmayı tribünde takip edemedi ve bu nedenle Lucescu'ya Ahmet Nur Çebi eşlik etti. Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 2 Eylül'de Türkiye, deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Teknik Direktör Lucescu, bu zorlu karşılaşma öncesinde kadroyu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:22
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