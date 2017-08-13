Marcelo'dan destek mesajı
Siyah-beyazlı takımda geçen sezon forma giyen Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşlarına başarı mesajı gönderdi.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:36
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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 10
Yorum
Cdtrf 2 kez TR gol kralı olan b17 3.kez için yuvasında devam ediyor. Hızla TS Efsanesi olma yolunda ilerliyor...
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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 10
Yorum
Ertuğrul adam sizde o kadar gol attı yaranamadı şimdi kıskançlıktan sarmayın oraya buraya hadi işinize hadi.
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Burak Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu
Toplam 10
Yorum
böyle devam konya kümeye
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