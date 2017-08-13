 Marcelo'dan destek mesajı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    'dan destek mesajı

    Marcelo'dan destek mesajı

    Siyah-beyazlı takımda geçen sezon forma giyen Guedes, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşlarına başarı mesajı gönderdi.

    , soyunma odasındaki formaların fotoğrafını kullanarak yeni sezon için siyah-beyazlı oyunculara şans diledi.

    Mücadeleyi ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:36
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