''Kanım kaynar yerimde duramam''
Şilili Kartal Medel, saha içinde agresif olduğunu kabul itiraf etti. “Sahada yüzde 100’ümü, hatta daha fazlasını veririm Kanım kaynar, yerimde duramam. Gol atmak isterim. Hangi mevkiide oynadığım çok da fazla önemli değil. 11'de görev aldığım zaman kendimi iyi hissediyorum"
KULÜBEYE KARŞI
Farklı mevkilerde oynayabildiğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Stoper, sağ bek veya orta saha çok önemli değil. İlk 11'de oynadığım zaman kendimi iyi hissediyorum" diyerek yedek kalmaktan hoşlanmadığını ima etti. Pas isabetinin %89 olmasının gayet olumlu olduğunu söyleyen Medel şöyle devam etti: "Geriden oyuna çıkarken iyi çıktığımı topu kaybetmediğimi gösteriyor. İstatistik olarak aklımda bir şey yok." Beşiktaş'ın çok büyük bir aile olduğunun altına çizen Şilili, "İki kez üst üste şampiyon oldular, bu başarıları devam ettirmek için buradayım. Beşiktaş'ın büyük taraftarı var. 12 numarayı seçtim, çünkü 12 numara taraftarın numarası. Boca Juniors'tan da teklif aldım ama Beşiktaş'ı seçtim. Burada da en az o kadar ateşli taraftar beni bekliyordu" diye konuştu.
'COME TO BEŞİKTAŞ' MÜTHİŞ
Beşiktaşla dün akşam ilk antrenmanına çıkan ve "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) sloganını değerlendiren Medel, "Yeni bir şey ve müthiş dikkat çekici. İnsanların beğenmesi önemli, bizim ne düşündüğümüz değil. Herkes de beğendi" ifadelerini kullandı.
PEPE VE MEDEL İKİLİSİ RÜZGARI BİLE GEÇİRMEZ
Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel için Şili basınından övgü dolu ifadeler geldi. La Hora gazetesi, yeni bir takviye yapılmaması halinde defansın göbeğinde birlikte oynayacak Pepe-Medel tandemi için "Bu ikili rüzgarı bile geçirmez" değerlendirmesini yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun hamle yeteneği ve içgüdüleri öne çıkarken, boyunun 1.71 olması stoperde tek handikabı olarak gözüküyor. Medel, geçen sezon dizinden geçirdiği bir operasyon sonrası 50 gün sahalardan uzak kaldı ancak bunun dışında kariyeri boyunca ciddi bir sakatlık yaşamadı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:47
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
''Kanım kaynar yerimde duramam'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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