 Gary Medel, Melo’dan efendi! – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Gary , ’dan efendi!

    Gary Medel, Melo’dan efendi!

    , 'in eski G.Sarayli 'dan efendi olduğunu söyledi.

    'Pitbull' lakaplı 'in, ile aynı lakaba sahip olduğunun hatırlatılarak, "İkisinin de lakabı pitbull ama farkları nedir?" sorusu üzerine araya giren Orman, "Bu efendi bir defa, Efendi Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

    Gary Medel ise Brezilyalı futbolcu ile Inter'de beraber oynadıklarını aktararak, "Melo, eski takım arkadaşım. Kendisiyle güzel günlerim geçti. Ona saygım var. İyi bir oyuncu. Ben de onun burada bıraktığı başarıların üstüne çıkmak ve arkamda güzel izler bırakmak istiyorum" diye konuştu.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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