Fikret Orman, Medel'in eski G.Sarayli Melo'dan efendi olduğunu söyledi.
Gary Medel ise Brezilyalı futbolcu ile Inter'de beraber oynadıklarını aktararak, "Melo, eski takım arkadaşım. Kendisiyle güzel günlerim geçti. Ona saygım var. İyi bir oyuncu. Ben de onun burada bıraktığı başarıların üstüne çıkmak ve arkamda güzel izler bırakmak istiyorum" diye konuştu.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:51
-
Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
-
Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
-
Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Gary Medel, Melo’dan efendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.