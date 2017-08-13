Erman Toroğlu: Eyyam penaltısı
Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçtaki penaltı golü tartışma yarattı.
"CENK, 'YERSEN' DEMİŞ"
"Cenk, olayın pozisyona girdiğiniden itibaren hep yersen demiş. ben yedirmeye gidiyorum. yedirmeye gideceğim. yedirdim"
"BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI MI VAR?"
Topu bilemezsen vermezsin. görüyor pozisyonu. Eyyam penaltısı. Rezil bir penaltı. Uzakatn yakından alakası yok. Sağından bak, solundan bak, arkadan-önden bak penaltı değil. Beşiktaş'ın ihtiyacı mı var? Şimdi Cüneyt Çakır milletin diline soktu Beşiktaş'ı. Sen seyret Fenerlisi, G.Saraylısı... Gelecek haftalarda benzer pozisyonlarda hep bunu gösterecekler."
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
Erman Toroğlu: Eyyam penaltısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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