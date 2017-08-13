 "Bu ikiliden korkun" – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    "Bu ikiliden korkun"

    "Bu ikiliden korkun"

    Beşiktaş'ın yeni transferi , sosyal medyadan Portekizli yıldız ile fotoğrafını paylaştı.

    Yıldız futbolcu yaptığı paylaşıma; "Bu ikiliden korkun!" mesajını ekledi.

    'in bu paylaşımı sosyal medyadan Siyah Beyazlı taraftarların büyük beğenisini topladı.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:40
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