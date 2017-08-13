Bombardıman!
Başkan Fikret Orman yaşananlara sert bir dille isyan etti.
KESİNLİKLE OYUNA GELMEYECEĞİZ
Beşiktaş'a karşı oyun oynandığını savunarak, buna sahadaki performanslarıyla cevap vermek istediklerini vurgulayan Orman şöyle devam etti: "Basit oyunlar bunlar. Biz oyunu sahada oynuyoruz. Beşiktaş üzerinde oynanan oyunları herkes görüyor. Beşiktaş taştır, rüzgar taştan toz alır. Beşiktaşlılara sesleniyorum; kesinlikle oyuna gelmeyeceğiz. Beşiktaş taraftarı Beşiktaş ailesinin bir mensubudur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek zorundayız. Genetiğimiz efendiliktir. Bu olaylar bizim stadımızda olamazdı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçları oynadık, bir tane olay olmadı. Bizim organizasyonumuzda olamaz zaten. Bunun önlemlerini aldık."
HERKES SUÇLU, BİR TEK TFF DEĞİL
Beşiktaş taraftarının da Süper Kupa maçında hatası olduğunu belirten Orman, "Meşale yakıldı, patlayıcı maddeler atıldı. Bizim açımızdan bakınca hatalı olduğumuz şeyler bunlar ama bunun sorumlusu Beşiktaş değil, organizasyonu yapan kurum. Bir sürü kaçak seyirci giriyor, bıçaklar giriyor. Bunları engellemesi gereken federasyondur. Herkes suçlu, taraftar suçlu, kulüpler suçlu ama federasyon suçlu değil. Herkes bizi TFF ile kavga ettirmeye çalışıyor, buna kendileri de dahil. Biz pozitif katkı için uğraşıyoruz. Beşiktaş'ın sokulmasını istedikleri hat var ama oraya girmeyeceğiz. Kimse galeyana gelmesin. Beşiktaş bizim Beşiktaşımız, oynanan oyunlara en başta biz müsaade etmeyeceğiz" yorumunu yaptı.
BU FEDERASYON NE İŞ YAPIYOR?
TFF ile ilgili eleştirilerde bulunan Başkan Orman, "Başkan Demirören, 'Kurulların işine karışmıyoruz.' diyor. 'Biz yönetiyoruz.' diyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Hiçbir şeye karışmıyorsunuz, peki federasyonun görevi ne? İnsanları stada getirmek bizim misyonumuz mu? Futbolun marka değerini yükseltmek Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Konyaspor'un misyonu mu? Altyapılardan oyuncu çıkmıyor. Ne yaptıklarını futbol açısından ortaya koysunlar" diye konuştu. Yan yana gelmeyen, tokalaşmayan insanların 'kanki' olmasını kamuoyunun gördüğünü belirten Orman şöyle devam etti: "Bu oyuna da gelmeyeceğiz. Beşiktaş taraftarı Beşiktaş'tan sorumludur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek durumundayız. Biz futbolda birlik sağlıyoruz. 5,5 yıldır başkanlık yapıyorum ve ilk defa ceza yedim. Her şeyin ilki varmış."
YENİ TRANSFER Mİ, NEDEN OLMASIN
Beşiktaş Başkanı Orman, transferin devam edip etmeyeceğiyle ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Fikret Orman, "Beşiktaş'ta transfer bitmez. Devre arası olur, şimdi olur. Daha 1 ay var. Sezonun başında 3 transfer yapacağımı söyledik ama esasında 5 transfer yaptık. Orkan Çınar transferi yatırımdır. Töre sakatlandığı için Lens ile anlaştık. Asıl olarak 3 transfer yapacaktık ama 5 oldu. Herkes "Şunu, bunu alalım" diyor ama yabancı sayımız fazla. Onun için forma bulamayacak oyuncuları ya kiralayacağız ya da satacağız" dedi.
SÜPER LİG'E BİR MAÇ AVANSLA BAŞLARIZ
Beşiktaş Başkanı Orman, Antalyaspor maçını tüm Beşiktaşlı taraftarların evinde izlemelerini istedi. Taraftarın stat çevresinde maç izlemesine yönelik tutumuna değinen başkan Orman şöyle konuştu: "Beşiktaşlıları duyarlı ve sakin olmaya davet ediyorum. Herkes maçını evinde seyretsin. Formasını giysin, Beşiktaş için dua etsin. Taraftarların arasına sızacak olanlar, olayları daha büyük noktaya getirmek isteyebilir; Beşiktaş'ın adını olaylara karıştırmak isteyebilirler. Evet, Beşiktaş haksızlığa uğradı ama ilk defa da uğramadık. Geçen sezon şampiyonluğa giderken Talisca'nın cezasıyla da haksızlığa uğradık ama şampiyon olduk. Lige bir maç avansla başlarız, önemli değil. Beşiktaşlılar kol kola birlikteliklerini büyütsünler. Biz bu şekilde gittiğimiz müddetçe dışarıdan birçok şey yapılacaktır."
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:46
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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