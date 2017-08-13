 Beşiktaş'tan Ali Sami Yen ziyareti! – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan Ali Sami Yen ziyareti!

    Beşiktaş'tan Ali Sami Yen ziyareti!

    Beşiktaş Kulübü, efsane başkan Süleyman Seba’yı ölümünün 3. yıl dönümünde kabri başında andı. Siyah-beyazlılar, daha sonra Galatasaray’ın efsane ismi Ali Sami Yen’in kabrini de ziyaret etti.

    Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi.), Berk Hacıgüzeller (Sayman, Mali İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisi'nden Sorumlu.) ve Erdal Karacan (Amatör Şubeler, Süleyman Seba Tesisi'nden Sorumlu.) yönetici, Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'yı Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında andıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu merhum Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret etti.

    Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller ve Erdal Karacan, Ali Sami Yen'in kabrine çiçek bıraktılar ve dua okudular.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan Ali Sami Yen ziyareti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.