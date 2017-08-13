Beşiktaş'tan Ali Sami Yen ziyareti!

Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi.), Berk Hacıgüzeller (Sayman, Mali İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisi'nden Sorumlu.) ve Erdal Karacan (Amatör Şubeler, Süleyman Seba Tesisi'nden Sorumlu.) yönetici, Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'yı Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında andıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu merhum Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret etti.



Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller ve Erdal Karacan, Ali Sami Yen'in kabrine çiçek bıraktılar ve dua okudular.