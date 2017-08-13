Beşiktaş'tan Ali Sami Yen ziyareti!
Beşiktaş Kulübü, efsane başkan Süleyman Seba’yı ölümünün 3. yıl dönümünde kabri başında andı. Siyah-beyazlılar, daha sonra Galatasaray’ın efsane ismi Ali Sami Yen’in kabrini de ziyaret etti.
Ahmet Ürkmezgil (Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi'nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi.), Berk Hacıgüzeller (Sayman, Mali İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisi'nden Sorumlu.) ve Erdal Karacan (Amatör Şubeler, Süleyman Seba Tesisi'nden Sorumlu.) yönetici, Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'yı Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında andıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu merhum Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret etti.
Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller ve Erdal Karacan, Ali Sami Yen'in kabrine çiçek bıraktılar ve dua okudular.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:53
-
Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 146
Yorum
aytac mektubu iyice okuyun mektupta anlasma yok sadece maddeler var ve sonunda eliniz cabuk tutun baska bir turk takimi ile de gorusuyoruz diyo...
-
SOSYALbahçe
Toplam 100
Yorum
serhat Beşiktaş ile aramızda çıta çok açıldı 2 takımın kadrosuna bakınca Beşiktaş şampiyon olur hatta yedekleride 2 inci olur lig başladı bir stope
-
Yılın transferi
Toplam 24
Yorum
metinn Feghouliyola cikmis geliyor o kanatta yer yok snbaskan fb nin durumuna dusm gökhan varken seneri alldi caner varken de h.ali sonrasi husran
Beşiktaş'tan Ali Sami Yen ziyareti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.