 Beşiktaş maçında penaltı kararı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Beşiktaş maçında penaltı kararı

    Beşiktaş maçında penaltı kararı

    Geçen sezonun en çok penaltı atan takımı olan Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında da beyaz noktadan golü buldu.

    Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk penaltı golünü Beşiktaş attı.

    Geçtiğimiz sezon lehine çalınan 10 penaltıyla ligin en çok penaltı kazanan takımı olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçında Cüneyt Çakır'ın kararıyla yeni sezona da penaltı golüyle başladı.

    Antalyaspor'un Brezilyalı defans oyuncusunun hareketiyle Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.

    Geçen sezon 6 penaltı golü atan Cenk Tosun, kaleci Boffin'i mağlup ederek skoru 2-0'a getiren golü attı.

    "İNCE DOKUNUŞLAR YETİYOR"
    Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası penaltıyı değerlendirdi. Pozisyonun net penaltı olduğunu söyleyen Cenk, "Ceza alanı içinde ince dokunuşlar yetiyor. Kaval kemikleri çarpıştı, dengem bozuldu." dedi.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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