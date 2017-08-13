Beşiktaş maçında penaltı kararı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk penaltı golünü Beşiktaş attı.

Geçtiğimiz sezon lehine çalınan 10 penaltıyla ligin en çok penaltı kazanan takımı olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçında Cüneyt Çakır'ın kararıyla yeni sezona da penaltı golüyle başladı.

Antalyaspor'un Brezilyalı defans oyuncusunun hareketiyle Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.

Geçen sezon 6 penaltı golü atan Cenk Tosun, kaleci Boffin'i mağlup ederek skoru 2-0'a getiren golü attı.



"İNCE DOKUNUŞLAR YETİYOR"

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası penaltıyı değerlendirdi. Pozisyonun net penaltı olduğunu söyleyen Cenk, "Ceza alanı içinde ince dokunuşlar yetiyor. Kaval kemikleri çarpıştı, dengem bozuldu." dedi.