Beşiktaş maçında penaltı kararı
Geçen sezonun en çok penaltı atan takımı olan Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında da beyaz noktadan golü buldu.
Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk penaltı golünü Beşiktaş attı.
Geçtiğimiz sezon lehine çalınan 10 penaltıyla ligin en çok penaltı kazanan takımı olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçında Cüneyt Çakır'ın kararıyla yeni sezona da penaltı golüyle başladı.
Antalyaspor'un Brezilyalı defans oyuncusunun hareketiyle Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.
Geçen sezon 6 penaltı golü atan Cenk Tosun, kaleci Boffin'i mağlup ederek skoru 2-0'a getiren golü attı.
"İNCE DOKUNUŞLAR YETİYOR"
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun siyah-beyazlıların 2-0 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası penaltıyı değerlendirdi. Pozisyonun net penaltı olduğunu söyleyen Cenk, "Ceza alanı içinde ince dokunuşlar yetiyor. Kaval kemikleri çarpıştı, dengem bozuldu." dedi.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
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Bombardıman!
Toplam 10
Yorum
ASLANLI siz bjk olarak dört sezondur hep oyunun içendesiniz tff ile ortaksınız dünyada tff başkanına borçlu klüp varmı sizden başka para için kollan
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Marcelo'dan destek mesajı
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :D helal sana kara oğlan :D :D :D adamsın :D
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Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Toplam 26
Yorum
Özgür Son 6-7 sene gs da olmaman gerekirdi orta açmasını bilmiyorsun şut çekmedini bilmiyorsun defansıda bilmiyorsun ne işin vardı gs da
Beşiktaş maçında penaltı kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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